​В «Спартаке» высказались об ответном товарищеском матче с «Нефтчи»

Летом «Спартак» и «Нефтчи» начали сотрудничество и даже провели товарищеский матч, который «красно-белые» выиграли со счётом 2:0. В будущем команды проведут ответную игру в Баку. Комментарий на этот счёт дал Олег Малышев – генеральный директор «Спартака». По его словам, дата второй игры пока что неизвестна.

«Дата матча не определена. Мы с «Нефтчи» в отличных отношениях. Но сейчас это не самая приоритетная задача. Для нас сейчас важно, чтобы команда удачно завершила год и успешно готовилась к новому», - цитирует Малышева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после первого круга располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт уже 25 ноября – против «Балтики» на выезде.