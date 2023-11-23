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​В «Спартаке» высказались об ответном товарищеском матче с «Нефтчи»

23 Ноября 2023 • 19:22 Комментировать

Летом «Спартак» и «Нефтчи» начали сотрудничество и даже провели товарищеский матч, который «красно-белые» выиграли со счётом 2:0. В будущем команды проведут ответную игру в Баку. Комментарий на этот счёт дал Олег Малышев – генеральный директор «Спартака». По его словам, дата второй игры пока что неизвестна.

«Дата матча не определена. Мы с «Нефтчи» в отличных отношениях. Но сейчас это не самая приоритетная задача. Для нас сейчас важно, чтобы команда удачно завершила год и успешно готовилась к новому», - цитирует Малышева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после первого круга располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт уже 25 ноября – против «Балтики» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нефтчи Олег Малышев ещё теги
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