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Кассьерра и Мантуан не сыграют с «Сочи» - Семак подтверждает официально

23 Ноября 2023 • 18:30 Комментировать
Зенит
...
Сочи
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25.11 15:15

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал клубной пресс-службе, кто из состава его команды точно не сыграет с «Сочи» в грядущую субботу.

«Не сыграют в матче Матео Кассьерра, Густаво Мантуан, Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев. Все четверо продолжают восстанавливаться, но я надеюсь, что к следующей игре они будут готовы», - говорит Сергей Богданович.

Напомним, что питерцы сейчас преследуют «Краснодар» и идут на втором месте, отставая от «быков» на два балла. Сочинцы же замыкают турнирную таблицу с 10 очками, однако Семак не считает южан аутсайдерами лиги как минимум по их игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Дмитрий Васильев Вячеслав Караваев Густаво Мантуан Матео Кассьерра ещё теги

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ЗЕНИТ СОЧИ
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