Кассьерра и Мантуан не сыграют с «Сочи» - Семак подтверждает

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал клубной пресс-службе, кто из состава его команды точно не сыграет с «Сочи» в грядущую субботу.

«Не сыграют в матче Матео Кассьерра, Густаво Мантуан, Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев. Все четверо продолжают восстанавливаться, но я надеюсь, что к следующей игре они будут готовы», - говорит Сергей Богданович.

Напомним, что питерцы сейчас преследуют «Краснодар» и идут на втором месте, отставая от «быков» на два балла. Сочинцы же замыкают турнирную таблицу с 10 очками, однако Семак не считает южан аутсайдерами лиги как минимум по их игре.