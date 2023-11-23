Дмитрий Черышев не против поработать в России

Покинувший андоррскую «Санта-Колому» российский тренер Дмитрий Черышев порассуждал о своём будущем и рассказал, что не против вернуться в Россию на дальнейшее место работы.

«Постараюсь скоро приехать в Россию. Конечно, с удовольствием поработаю в России, но предложений у меня пока нет», - говорит Черышев «РБ Спорту».

Черышев тренировал как в России, так и за границей. По российскому этапу карьеры его можно вспомнить как главного тренера бывшего ФК «Волга» из Нижнего Новгорода и «Мордовии». Работал Дмитрий и в зарубежных командах, помимо «Санта-Коломы» - в павлодарском «Иртыше», «Севилье» (в качестве тренера системы клуба) и даже в мадридском «Реале» - в детской команде.