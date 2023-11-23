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Гоцук: «Сейчас Юран стал в разы спокойнее»

23 Ноября 2023 • 18:10 Комментировать
Ростов
...
Пари НН
26.11 19:00

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал, что с возрастом главный тренер нижегородцев Сергей Юран стал более спокойным в эмоциональном плане.

«Если взять время работы Юрана в «Шиннике», то сейчас он стал в разы спокойнее. Полагаю, лучше с эмоциями справляется. Но Сергей Николаевич разный бывает, я тоже иногда эмоционален и тренер бывает взвинчен», - говорит Гоцук для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Юран пришёл в «Пари НН» минувшей весной, помог команде остаться в Премьер-лиге, а в этом сезоне почти весь первый круг держал свой клуб в первой восьмёрке команд. Сейчас у «горожан» девятое место турнирной таблицы и 21 балл в копилке.

​Гендиректор «Пари НН» отметил работу Юрана

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Кирилл Гоцук Пари НН ещё теги

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