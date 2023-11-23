Дмитрий Черышев прокомментировал расставание с «Санта-Коломой»

Российский тренер Дмитрий Черышев больше не работает в команде «Санта-Колома» из крохотной Андорры. Специалист прокомментировал расставание с клубом, в котором он проработал более года.

«Это было совместное решение — моё, генерального директора, людей, которые находились в клубе. Мы вошли в историю андоррского футбола: прошли два раунда Лиги конференций, показали достойную игру против «АЗ Алкмаара», - говорит Черышев «РБ Спорту».

Черышев возглавил клуб из скромной по футбольным меркам страны летом 2022 года. В чемпионате страны в минувшем сезоне он занял с «Санта-Коломой» третье место.