Российский тренер, отец Дениса Черышева Дмитрий Черышев покинул клуб «Санта-Колома» из скромной Андорры. Об этом сообщает пресс-служба команды в своих соцсетях.

«Хотели бы поблагодарить Дмитрия за самоотверженность, профессионализм во время пребывания в нашем клубе и пожелать ему удачи в будущей карьере», - написано на клубной страничке «Санта-Коломы» в соцсетях.

Черышев возглавлял андоррский клуб с июля 2022 года. Ранее 54-летний тренер трудился в павлодарском «Иртыше», тренером в системе «Севильи», «Нижнем Новгороде», «Мордовии», бывшей нижегородской «Волге» и других командах.