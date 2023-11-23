Молодую звезду «Крыльев Советов» могут прооперировать

Грядущей зимой молодой полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков может быть прооперирован.

По информации портала «РБ Спорт», 19-летний игрок может перенести хирургическую чистку коленного сустава.

Дело в том, что Салтыков покинул ранее сбор молодёжной команды России из-за того, что почувствовал дискомфорт в колене. Серьёзного повреждения молодому таланту «Крыльев» удалось избежать, однако врачи настоятельно рекомендуют ему провести профилактическую операцию.

Напомним, что в этом сезоне у Никиты в активе 18 матчей – в них он четырежды забивал и четырежды отдавал ассисты партнёрам.