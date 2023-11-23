Гонсало Уча, агент форварда чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсона подтвердил сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» интерес из России.

«Интерес из России? Он действительно есть, впрочем, за Хорди следят и другие клубы, в том числе из Латинской Америки»,- заявил представитель игрока нашему корреспонденту.

Ранее сообщалось, что за чилийским игроком атаки наблюдает клуб второй восьмёрки РПЛ – «Оренбург». В последние годы в составе уральцев довольно много игроков из Латинской Америки.

До этого об интересе южноуральцев к арестованному Томпсону высказался президент клуба Василий Еремякин.