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Булыкин посоветовал Алипу идти в Манчестер пешком

23 Ноября 2023 • 17:26 Комментировать

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин отреагировал на то, что по слухам, казахстанским защитником питерского «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алипом интересуется английский топ-клуб – «Манчестер Юнайтед».

«Если такие варианты предлагаются, ему мигом надо собирать чемодан и пешком туда идти. Россия отстранена от международных игр, это будет значительный скачок в карьере», - говорит Булыкин «Газете.Ру», добавляя, что Алип будет просить «Зенит» отпустить его даже если на переход будет мизерный шанс.

Ранее сообщалось, что скауты «МЮ» наблюдали за Нуралы во время последнего матча сборной Казахстана против команды Словении – он был сыгран на Балканах 20 ноября. Сейчас Алип – основной центральный защитник питерского «Зенита», а центр обороны «МЮ» в последние годы значительно страдает.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Манчестер Юнайтед Дмитрий Булыкин Нуралы Алип ещё теги
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