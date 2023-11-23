​«Зенит» и «Спартак» тратят на зарплаты больше всех в РПЛ

«Зенит» и «Спартак» - единственные два клуба Российской премьер-лиги, которые тратят на зарплаты больше 30 миллионов евро в год. Так, питерский клуб расходует на заработные платы 34 миллиона евро, а московский – 30,1 миллиона. Информацию приводит «Спорт-Экспресс», ссылаясь на данные Capology.

Дальше в этом своеобразном рейтинге идут «Динамо» (24,1 миллиона евро), «Локомотив» (22,4), ЦСКА (22,2) и «Краснодар» (20,3).

После первого круга на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги располагается «Краснодар». Второй «Зенит» «быки» опережают всего лишь на два зачётных балла.