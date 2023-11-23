Булыкин: «Я говорил, что «Казанка» не нужна»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал решение «железнодорожников», которые отложили вопрос о возрождении «Казанки».

«Я ранее говорил, что «Казанка» не нужна. Итак, есть команда, где должна развиваться молодежь и сразу попадать в основной состав, если они подходят команде», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Эксперт отметил хорошую работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, который развивает российских футболистов, в отличие от «Зенита» и «Динамо», где играют всего несколько россиян.

После 15 туров «Локомотив» набрал 24 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.