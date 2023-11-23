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Владислав Шитов рассказал, почему не стал праздновать гол «Спартаку»

23 Ноября 2023 • 16:42 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
1 2.50 X 3.70 2 2.75
25.11 13:00

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов ответил на вопрос, почему решил не праздновать свой забитый мяч в ворота московского «Спартака».

Напомним, 20-летний футболист является воспитанником «красно-белых», за которых он выступал до июля 2022 года.

«Я в 12 лет пришел в академию «Спартака» и больше благодарен именно ей за свое футбольное образование. Гол «Спартаку» не стал праздновать, считаю это нормальным. Думаю, люди все поняли», — приводит слова Шитова «Чемпионат».

Футболист признался, что скучает по тем временам, когда он выступал за «Спартак-2».

В нынешнем сезоне Шитов провел 17 матчей во всех турнирах, забил три мяча и записал в свой актив одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
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