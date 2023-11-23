Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал результат команды по играм в гостях по итогам первого круга.

«Ростов» в первом круге чемпионата России сыграл 7 матчей в гостях, в которых набрал всего лишь два очка. Команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с «Балтикой» (2:2) и «Оренбургом» (1:1).

«Я удивился этому. Я видел это всё в динамике, сейчас «Ростов» лучше стал, игру лучше показывает. Подождём… Но пока ожидания болельщиков команда не оправдывает.

Трудно объяснить это, но если бы это было разово. А такой результат на протяжении всего круга. Это можно отнести к каким-то тенденциям или системности», — сказал Балахнин.

В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» занимает 11-е место, набрав 17 очков.