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Балахнин – об игре «Ростова»: «Пока ожидания болельщиков команда не оправдывает» эксклюзив

23 Ноября 2023 • 18:20 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал результат команды по играм в гостях по итогам первого круга.

«Ростов» в первом круге чемпионата России сыграл 7 матчей в гостях, в которых набрал всего лишь два очка. Команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с «Балтикой» (2:2) и «Оренбургом» (1:1).

«Я удивился этому. Я видел это всё в динамике, сейчас «Ростов» лучше стал, игру лучше показывает. Подождём… Но пока ожидания болельщиков команда не оправдывает.

Трудно объяснить это, но если бы это было разово. А такой результат на протяжении всего круга. Это можно отнести к каким-то тенденциям или системности», — сказал Балахнин.

В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» занимает 11-е место, набрав 17 очков.


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