Красич не жалеет о переходе из ЦСКА в «Ювентус»

Известный в прошлом футболист Милош Красич высказался по поводу своего перехода из ЦСКА в «Ювентус», состоявшегося в августе 2010 года.

«Я не жалею, что перешёл из ЦСКА в «Ювентус». Это большой клуб, один из лучших в мире. Жалко, что не удалось долго оставаться на высоком уровне. Первый год в «Ювентусе» был хороший, второй – не очень. Может, есть и моя вина – надо было больше работать», - цитирует Красича Sport24.

Отвечая на вопрос о том, мог ли Красич затем вернуться в ЦСКА, серб сказал, что конкретных разговоров на этот счёт не было.

Отметим, что Милош Красич выступал за «Ювентус» на протяжении двух лет. Летом 2012 года серб перебрался в «Фенербахче». Красич завершил футбольную карьеру в конце 2018-го.