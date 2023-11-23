Президент махачкалинского «Легиона», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал завершение карьеры бывшего полузащитника московского ЦСКА, казанского «Рубина» и греческой «Ламии» в возрасте 33 лет.

- Сказать, что новость о завершении Дзагоевым игровой карьеры взбудоражила общественность или меня лично, я не могу. Всё-таки это логичное решение, судя по тому, что в последние годы Алана действительно мучили травмы и ему тяжело было выступать на своём лучшем уровне. Дзагоев принял волевое мужское решение остановиться, сказал своему организму: «Стоп, хватит». Или же организм сказал ему, что пора остановиться, принять это тяжёлое решение и закончить с карьерой.

Я советую Дзагоеву долго не засиживаться, а найти себя в футболе в другой роли. Думаю, он футбольный человек. Вроде у него есть желание заниматься тренерской деятельностью, но я вижу в ним хорошего функционера. Возможно, в будущем мы услышим, что Алан возглавит или получит должность в ЦСКА или «Алании». Желаю Дзагоеву всяческих успехов на любом поприще, какое бы он себе ни выбрал.

Я не раз пересекался с Дзагоевым на футбольном поле. Его всегда отличала неординарная техника, которой славятся все осетинские футболисты. Он был неуступчив в единоборствах. Конечно, он нас радовал и баловал. Иногда злил, когда забивал в ворота наших команд – «Анжи» или «Терека».

Все понимают, что Дзагоева замучили травмы, но никто не задаётся вопросом, почему так получилось, в чём причина. Мы знаем, что Дзагоев попал в профессиональный футбол в совсем юном возрасте. Вряд ли его нагрузки в то время дозировались, хотя организм молодого футбола тогда ещё не окреп. Попасть к Газзаеву в те годы было одно дело, а вот выдержать его нагрузки – совсем другое.

Возможно, как раз те нагрузки, которые Дзагоев получил в юношеском и раннем молодом возрасте, сказывались потом на протяжении всей его карьеры. Очень часто я вижу, что тренеры, особенно молодые, и здесь в Дагестане в частных школах дают серьёзные нагрузки не только футболистам, но и борцам, и другим спортсменам. А дозирует ли и контролирует ли кто-то эти нагрузки, к сожалению, остаётся загадкой.