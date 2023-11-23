Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов – про Дзагоева: «Попасть к Газзаеву было одно дело, а выдержать его нагрузки – совсем другое» эксклюзив

23 Ноября 2023 • 16:21 Комментировать

Президент махачкалинского «Легиона», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал завершение карьеры бывшего полузащитника московского ЦСКА, казанского «Рубина» и греческой «Ламии» в возрасте 33 лет.

- Сказать, что новость о завершении Дзагоевым игровой карьеры взбудоражила общественность или меня лично, я не могу. Всё-таки это логичное решение, судя по тому, что в последние годы Алана действительно мучили травмы и ему тяжело было выступать на своём лучшем уровне. Дзагоев принял волевое мужское решение остановиться, сказал своему организму: «Стоп, хватит». Или же организм сказал ему, что пора остановиться, принять это тяжёлое решение и закончить с карьерой.

Я советую Дзагоеву долго не засиживаться, а найти себя в футболе в другой роли. Думаю, он футбольный человек. Вроде у него есть желание заниматься тренерской деятельностью, но я вижу в ним хорошего функционера. Возможно, в будущем мы услышим, что Алан возглавит или получит должность в ЦСКА или «Алании». Желаю Дзагоеву всяческих успехов на любом поприще, какое бы он себе ни выбрал.

Я не раз пересекался с Дзагоевым на футбольном поле. Его всегда отличала неординарная техника, которой славятся все осетинские футболисты. Он был неуступчив в единоборствах. Конечно, он нас радовал и баловал. Иногда злил, когда забивал в ворота наших команд – «Анжи» или «Терека».

Все понимают, что Дзагоева замучили травмы, но никто не задаётся вопросом, почему так получилось, в чём причина. Мы знаем, что Дзагоев попал в профессиональный футбол в совсем юном возрасте. Вряд ли его нагрузки в то время дозировались, хотя организм молодого футбола тогда ещё не окреп. Попасть к Газзаеву в те годы было одно дело, а вот выдержать его нагрузки – совсем другое.

Возможно, как раз те нагрузки, которые Дзагоев получил в юношеском и раннем молодом возрасте, сказывались потом на протяжении всей его карьеры. Очень часто я вижу, что тренеры, особенно молодые, и здесь в Дагестане в частных школах дают серьёзные нагрузки не только футболистам, но и борцам, и другим спортсменам. А дозирует ли и контролирует ли кто-то эти нагрузки, к сожалению, остаётся загадкой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев Алан Дзагоев Чемпионат России Шамиль Лахиялов Ламия Кубок РПЛ ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Ноября
17:45 · Россия. Премьер-лига
Молодую звезду «Крыльев Советов» могут прооперировать
17:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Названы три возможных главных тренера «Енисея» слухи
17:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Томпсона подтвердил интерес к игроку из России эксклюзив
17:26 · Россия. Премьер-лига
Булыкин посоветовал Алипу идти в Манчестер пешком
17:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тульский «Арсенал» расстаётся с воспитанником «Локомотива»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков — о Дзагоеве: «Думаю, там накопился уже такой букет травм, что он решил закончить»
16:59 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» и «Спартак» тратят на зарплаты больше всех в РПЛ
16:52 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Я говорил, что «Казанка» не нужна»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Владислав Шитов рассказал, почему не стал праздновать гол «Спартаку»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Красич не жалеет о переходе из ЦСКА в «Ювентус»
16:15 · Россия. Премьер-лига
​На стадионе «Спартака» может появиться крыша
16:09 · Россия. Премьер-лига
​Хохлов поддержал Карпина: «Разве мы переставали быть патриотами, когда уезжали?»
15:57 · Россия. Премьер-лига
«Платье огонь!» Жена Карпина опубликовала снимки в сияющем платье
15:51 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Мы с Обляковым понимаем друг друга с полувзгляда»
15:35 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» высказались о возможном переходе Кахведжи в ЦСКА
Все новости
Рекомендуем