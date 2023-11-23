Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» вспомнил о футболистах, против которых было тяжело играть во время карьеры.

«Когда я играл, были такие игрок, как Вагнер Лав, Думбия, Это-О, Лассина Траоре, Диарра, я даже Виллиана застал! Там перечислять и перечислять. Халка ещё с Витселем забыл сказать. Там на две команды наберётся классных легионеров. Я успел поиграть с этими футболистами в лучшие годы чемпионата России. 2010-е годы были самыми сильными по уровню футбола, игроков и финансированию команд», — сказал Дьяков.

После 15 туров в Российской премьер-лиге лидирует «Краснодар», набрав 32 очка. Вторым идёт «Зенит» с 30 очками, а тройку замыкает «Динамо» (25).