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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков: «Когда я играл, можно было набрать классных легионеров на две команды» эксклюзив

23 Ноября 2023 • 18:50 Комментировать

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» вспомнил о футболистах, против которых было тяжело играть во время карьеры.

«Когда я играл, были такие игрок, как Вагнер Лав, Думбия, Это-О, Лассина Траоре, Диарра, я даже Виллиана застал! Там перечислять и перечислять. Халка ещё с Витселем забыл сказать. Там на две команды наберётся классных легионеров. Я успел поиграть с этими футболистами в лучшие годы чемпионата России. 2010-е годы были самыми сильными по уровню футбола, игроков и финансированию команд», — сказал Дьяков.

После 15 туров в Российской премьер-лиге лидирует «Краснодар», набрав 32 очка. Вторым идёт «Зенит» с 30 очками, а тройку замыкает «Динамо» (25).

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Евро-Футбол.Ру,
Халк Лассана Диарра Вагнер Лав Сейду Думбия Аксель Витсель Лассина Траоре Самюэль Это-О Виталий Дьяков РПЛ ещё теги
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