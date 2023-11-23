​Хохлов поддержал Карпина: «Разве мы переставали быть патриотами, когда уезжали?»

Известный в прошлом футболист Дмитрий Хохлов не понимает, почему Валерий Карпин столкнулся с критикой, когда посоветовал российским футболистам по возможности уезжать в более статусные чемпионаты для прогресса.

«И в чём тут отсутствие патриотизма? Разве мы переставали быть патриотами, когда уезжали? Нет ничего в том, что игрока приглашают, и он получает возможность повысить свой класс, поехав в более конкурентоспособную среду», - цитирует Хохлова ТАСС.

Если брать европейские топ-чемпионаты, то сейчас там выступают четыре россиянина – Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр»), Алексей Миранчук («Аталанта») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Отметим, что сборная России в условиях санкций проводит только товарищеские матчи – от официальных турниров команда отстранена.