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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хохлов поддержал Карпина: «Разве мы переставали быть патриотами, когда уезжали?»

23 Ноября 2023 • 16:09 Комментировать

Известный в прошлом футболист Дмитрий Хохлов не понимает, почему Валерий Карпин столкнулся с критикой, когда посоветовал российским футболистам по возможности уезжать в более статусные чемпионаты для прогресса.

«И в чём тут отсутствие патриотизма? Разве мы переставали быть патриотами, когда уезжали? Нет ничего в том, что игрока приглашают, и он получает возможность повысить свой класс, поехав в более конкурентоспособную среду», - цитирует Хохлова ТАСС.

Если брать европейские топ-чемпионаты, то сейчас там выступают четыре россиянина – Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр»), Алексей Миранчук («Аталанта») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Отметим, что сборная России в условиях санкций проводит только товарищеские матчи – от официальных турниров команда отстранена.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Дмитрий Хохлов
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