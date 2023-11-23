«Платье огонь!» Жена Карпина опубликовала снимки в сияющем платье

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, опубликовала фото с мероприятия, которое прошло в Санкт-Петербурге.
Поклонники супруги известного тренера отреагировали на фотографии, которые Дарья опубликовала в социальных сетях.
«Даша, какая вы красивая», - alinarostovskaya.
«Платье огонь!», - sebastian_barthez
«Платье и прическа. Идеально. Очень красиво», - yul_sub
«Выглядите потрясающе», - halilovalola
Жена Карпина предстала в новом образе: «Какая-то девушка взломала мой инстаграм»
Джорджина Родригес показала упругие ягодицы в обтягивающих шортах
Жена Роналду показала, в каких шортах гуляет с ребёнком (фото)
Бан пользователя