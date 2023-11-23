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​«Локомотив» отложил возрождение второй команды на год – заявление клуба

23 Ноября 2023 • 15:30 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
1 2.50 X 3.70 2 2.75
25.11 13:00

В «Локомотиве» дали комментарий на тему возможного возрождения второй команды в клубе.

— В последнее время много вопросов задается о «возрождении» второй профессиональной команды в структуре ФК «Локомотив». Совет директоров создал рабочую группу, которая проанализировала текущую ситуацию в клубе с точки зрения подготовки резерва для основной команды и целесообразности создания второй. По итогам проведенной работы следует отметить, что в настоящий момент футболисты молодежной команды имеют возможность пройти путь до основной намного быстрее, минуя промежуточное звено. К тренировкам и играм основной команды уже привлекаются футболисты 2005 и 2006 г.р., которые в 2024 году смогут выступать и в Молодежной лиге. Также было учтено, что на сегодняшний день не решён вопрос с футбольной инфраструктурой для второй команды. Для этого необходимо завершение реконструкции стадиона в Перово, так как «Сапсан Арена» уже несёт максимальную нагрузку (на нем тренируются и играют шесть клубных команд). И, конечно, важен финансовый аспект — создание второй команды потребует существенных затрат.

С учетом всех факторов на состоявшемся заседании совета директоров клуба было принято решение отложить на год вопрос о создании второй профессиональной команды, - сообщили в пресс-службе «Локомотива» журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва

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