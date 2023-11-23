​«Ростов» ждёт текст решения по Норманну

Накануне «Ростов» объявил о том, что суд ФИФА обязал хавбека Матиаса Норманна выплатить клубу компенсацию за расторжение контракта без оснований. В настоящий момент клуб Российской премьер-лиги ожидает текст решения по этому делу. Об этом рассказал Алексей Рыскин, который в «Ростове» работает на должности спортивного директора.

«Ждём, когда получим решение, где будет всё расписано. Пока добавить к нашему официальному комментарию нечего», - цитирует Рыскина ТАСС.

На текущий момент «Ростов» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Валерия Карпина проведёт 26 ноября – против «Пари НН» на своём поле.