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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Ростов» ждёт текст решения по Норманну

23 Ноября 2023 • 15:22 Комментировать
Ростов
...
Пари НН
26.11 19:00

Накануне «Ростов» объявил о том, что суд ФИФА обязал хавбека Матиаса Норманна выплатить клубу компенсацию за расторжение контракта без оснований. В настоящий момент клуб Российской премьер-лиги ожидает текст решения по этому делу. Об этом рассказал Алексей Рыскин, который в «Ростове» работает на должности спортивного директора.

«Ждём, когда получим решение, где будет всё расписано. Пока добавить к нашему официальному комментарию нечего», - цитирует Рыскина ТАСС.

На текущий момент «Ростов» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Валерия Карпина проведёт 26 ноября – против «Пари НН» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Матиас Норманн Алексей Рыскин ещё теги

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