Родригао: «Сделаю всё возможное, чтобы «Зенит» победил «Сочи»

Защитник «Зенита» Родригао поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Сочи».

Напомним, в сезоне-2021/2022 бразильский футболист защищал цвета сочинской команды. По словам Родригао, хоть «Сочи» и не чужой для него клуб, в ближайшей встрече он сделает всё возможное для того, чтобы «сине-бело-голубые» добились победы.

«Мой настрой всегда одинаков — провести максимально хорошую и качественную игру, чтобы помочь команде набрать три очка. Меня с большим теплом приняли там (в «Сочи»), но сейчас я защищаю цвета другого клуба», — цитирует Родригао официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенит» — «Сочи» состоится 25 ноября. Начало этой встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.