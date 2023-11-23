Агент Барбоза: «Сёмин спокойно мог бы работать в Европе»

Известный португальский агент Паулу Барбоза оценил значимость бывшего тренера «Локомотива» Юрия Сёмина для московского клуба.

По словам Барбозы, Сёмин имел возможность работать в Европе, так как в конце 90-х годов в его услугах был заинтересован португальский «Порту». Однако, как отмечает агент, специалист всегда выбирал «Локомотив».

«Он спокойно мог работать в Европе. Палыч — прекрасный специалист. «Локомотив» до сегодняшнего дня страдает от того, что Сёмин не их тренер и не приносит такой вклад», — цитирует агента Sport24.

Напомним, последним клубом Сёмина на сегодняшний день остаётся «Ростов», который он покинул осенью 2021 года. Вместе с «Локомотивом» специалист трижды выигрывал чемпионат России.