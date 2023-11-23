Семак высказался о будущем Изидора в «Зените»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно будущего в команде нападающего Вильсона Изидора, арендованного у столичного «Локомотива».

«Не знаю ничего об условиях аренды - этот вопрос лучше задать руководству. Шансы проявить себя у него будут. Всё зависит от него, он старается и показывает хорошее качество на тренировках», - передает слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что «Зенит» арендовал 23-летнего французского нападающего до завершения нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Премьер-лиги Изидор провел семь матчей за питерцев, записав на свой счет один гол.