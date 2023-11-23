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Тарханов дал прогноз на дерби ЦСКА и «Динамо»

23 Ноября 2023 • 14:29 Комментировать

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался о предстоящем поединке между ЦСКА и «Динамо» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Матч между ЦСКА и «Динамо» - всегда интрига. У «Динамо» есть проблемы в обороне, у ЦСКА - хорошая атака. Ожидаю, что обе команды могут отличиться голами», - передает слова специалиста Odds.kz.

Столичное дерби состоится 25 ноября на домашнем стадионе ЦСКА – «ВЭБ Арене». Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени. Перед этим поединком хозяева занимают пятое место в турнирной таблице, а гости – четвертое.

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