Асхабадзе оценил результат «Факела» в первом круге РПЛ

Гендиректор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе подвел итоги первого круга Российской премьер-лиги.

«Первый круг можно отметить. В первую очередь, такой результат связан с системной, кропотливой и ежедневной работой всего клуба - отдельно никого не хочется выделять», - приводятся слова руководителя на страницах Sport24.

По итогам 15 сыгранных туров чемпионата России воронежская команда набрала 19 очков и находится на десятой позиции в турнирной таблице. В следующем матче «Факел» на выезде встретится с казанским «Рубином». Поединок состоится в воскресенье, 26 ноября.