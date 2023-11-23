Семак: «Я бы не назвал «Сочи» аутсайдером по игре»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» поделился мнением об игре соперника в нынешнем сезоне.

Напомним, после первого круга чемпионата России «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.

«По игре и по забитым мячам «Сочи» — одна из лучших команд. Команда опытная, хорошо играющая. Я бы не назвал её аутсайдером по игре. Думаю, что нас ждёт непростой и тяжёлый матч», — цитирует Семака «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Сочи» состоится 25 ноября. Начало этой встречи запланировано на 15:15 по московскому времени.