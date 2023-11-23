Джигурда: «Дзюба достоин стать звездой шоу-бизнеса, он не хуже Губерниева»

Популярный артист Никита Джигурда высказал мнение о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Дзюба достоин того, чтобы быть звездой не только футбола, но и шоу-бизнеса. Артём умеет делать шоу! Хочу видеть его на спортивном канале в роли ведущего, он не хуже Губерниева!» - рассказал Джигурда в интервью корреспонденту Sport24.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 35-летний центрфорвард провел 13 матчей, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Контракт Дзюбы с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.