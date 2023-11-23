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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван клуб РПЛ, который готов подписать Эль-Гази эксклюзив

23 Ноября 2023 • 14:09 Комментировать

Полузащитник Анвар Эль-Гази, которого выдворили из немецкого «Майнца» за поддержку Палестины, имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате России.

Как стало известно сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру», в подписании 28-летнего футболиста заинтересован «Краснодар». В настоящий момент Анвар пребывает в статусе свободного агента. Игрок собирается судиться с «Майнцем».

Напомним, что Эль-Гази провел в немецком коллективе всего несколько месяцев. До этого он отметился выступлениями за нидерландские ПСВ и «Аякс».

«Краснодар» является лидером чемпионата России после первого круга.

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