Полузащитник Анвар Эль-Гази, которого выдворили из немецкого «Майнца» за поддержку Палестины, имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате России.

Как стало известно сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру», в подписании 28-летнего футболиста заинтересован «Краснодар». В настоящий момент Анвар пребывает в статусе свободного агента. Игрок собирается судиться с «Майнцем».

Напомним, что Эль-Гази провел в немецком коллективе всего несколько месяцев. До этого он отметился выступлениями за нидерландские ПСВ и «Аякс».

«Краснодар» является лидером чемпионата России после первого круга.