Игроки «Зенита» Кассьерра и Мантуан пропустят матч против «Сочи»

Игроки «Зенита» Матео Кассьерра и Густаво Мантуан не смогут помочь своей команде в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи». Об этом сообщил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

«Не примут участие Матео Кассьерра, Густаво Мантуан, Вячеслав Караваев и Дмитрий Васильев. Эти игроки продолжают восстанавливаться. Надеюсь, к следующему матчу будут готовы», — цитирует Семака «РБ Спорт».

Напомним, Мантуан получил повреждение в товарищеском матче против «Нефтчи» (1:2), а Кассьерра травмировался в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

Матч «Зенит» — «Сочи» состоится 25 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 15:15 по московскому времени.