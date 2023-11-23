Эль-Гази, которого выгнали из «Майнца» за поддержку Палестины, попал в сферу интересов клубов РПЛ

Бывший полузащитник «Майнца» Анвар Эль-Гази пользуется спросом среди клубов Российской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

По данным источника, в настоящий момент агент игрока отвергает возможность обсуждения переезда своего клиента в Россию. Сейчас Анвар находится в статусе свободного агента. «Майнц» расторг контракт с футболистом из-за публичной поддержки Палестины в соцсетях.

28-летний полузащитник перешел в «Майнц» из ПСВ в летнее трансферное окно. Эль-Гази принял участие всего в трех поединках немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.