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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эль-Гази, которого выгнали из «Майнца» за поддержку Палестины, попал в сферу интересов клубов РПЛ

23 Ноября 2023 • 14:02 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Майнца» Анвар Эль-Гази пользуется спросом среди клубов Российской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах Metaratings.ru.

По данным источника, в настоящий момент агент игрока отвергает возможность обсуждения переезда своего клиента в Россию. Сейчас Анвар находится в статусе свободного агента. «Майнц» расторг контракт с футболистом из-за публичной поддержки Палестины в соцсетях.

28-летний полузащитник перешел в «Майнц» из ПСВ в летнее трансферное окно. Эль-Гази принял участие всего в трех поединках немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Анвар Эль-Гази трансферы футбола - зима 2024
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Комментарии (1)
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Папаня
23 Ноября 2023 в 15:52
Молодец. Лучше сразу в Газу, вратарем.
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