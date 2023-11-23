Канчельскис высказался о возможном переходе Алипа в «Манчестер Юнайтед»

Экс-гендиректор «Тобола» Андрей Канчельскис отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику петербургского «Зенита» Нуралы Алипу.

«Для самого Алипа это будет великолепно, он увидит реально хороший футбол. Не каждому дано попасть в «МЮ». Если трансфер состоится, это будет событие для всего Казахстана», - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.

В текущем сезоне Алип поучаствовал в 19 поединках «Зенита». Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в два миллиона евро. Срок действующего трудового соглашения между 23-летним защитником и «сине-бело-голубыми» истекает в конце июня 2025 года.