Дивеев станет комментатором матча ЦСКА — «Динамо» в РПЛ

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев станет комментатором предстоящего дерби против «Динамо» на телеканале «Матч ТВ». Об этом рапортует пресс-служба канала.

Столичное дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в ближайший уик-энд. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Напомним, что в настоящий момент Дивеев восстанавливается после травмы голеностопа. Его возвращение ожидается в начале следующего года.

В преддверии поединка ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Динамо» располагается на четвертой строчке.