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Лепёхин: «Миранчук был бы хорошим приобретением для «Зенита»

23 Ноября 2023 • 13:05 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался насчет потенциального трансфера российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в петербургский клуб.

«Миранчук пригодился бы «Зениту»? «Зенит» и так крепкая команда. Конечно, Миранчук был бы хорошим приобретением для них. Смотря еще какие цели у Алексея в футболе», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Трудовой договор Миранчука с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Алексей провел всего четыре поединка, не отметившись голевыми действиями. В прошлом сезоне россиянин играл на правах аренды в «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аталанта Алексей Миранчук Константин Лепёхин ещё теги
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