Фернандес вернулся в общую группу «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес возобновил тренировочные занятия в общей группе «сине-бело-голубых». Об этом рапортует клубная пресс-служба.

В четверг, 23 ноября, 33-летний латераль принял участие в утренней тренировке команды. Марио полностью восстановился после травмы колена, которую получил в конце сентября.

В текущем сезоне Фернандес принял участие в 12 поединках за петербургский коллектив, не отметившись голевыми действиями.

По итогам 15 туров чемпионата России петербургский клуб набрал 30 очков и занимает второе место в таблице. Ближайший матч в РПЛ подопечные Сергея Семака проведут против «Сочи».