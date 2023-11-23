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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк: «Уралу» нужно брать очки с «Краснодаром», чтобы Ганчаренко остался»

23 Ноября 2023 • 12:14 Комментировать

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк поделился мнением о будущем главного тренера екатеринбургского «Урала» Виктора Ганчаренко.

«Без понятия, что там творится, какой кредит доверия. Думаю, чтобы Ганчаренко сохранил свой пост, нужно брать очки с «Краснодаром». Исключено, что РПЛ лишится «Урала» по итогам сезона», - передает слова Погребняка «Чемпионат».

Матч «Урала» и «Краснодара» пройдет в Екатеринбурге в воскресенье, 26 ноября. Начало запланировано в 14:00 по московскому времени. В преддверии этой встречи «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, в гости располагаются на первой строчке.

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