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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк высказался о матче «Урал» - «Краснодар»

23 Ноября 2023 • 12:08 Комментировать

Экс-нападающий московского «Динамо» и сборной России Павел Погребняк поделился мнением о поединке между «Уралом» и «Краснодаром» в рамках 16-го тура Премьер-лиги.

«Урал» дома может преподнести сюрприз любому сопернику. Спад нужно преодолеть и классно сыграть дома при своих болельщиках, обыграв «Краснодар». Отличный шанс для реабилитации», - приводит слова Павла «Чемпионат».

Матч «Урала» против «Краснодара» состоится на стадионе в Екатеринбурге 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. После 15 проведенных туров хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице, а «быки» располагаются на первой строчке.

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