Все игроки «Спартака» вернулись из расположения сборных

Дмитрий Зеленов, который является руководителем пресс-службы московского «Спартака», сообщил о возвращении всех игроков команды из национальных сборных.

«Все сборники вернулись, команда готовится к выезду в Калининград», - передает слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

По итогам первого круга Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 24 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В следующем поединке чемпионата страны московский коллектив на выезде встретится с калининградской «Балтикой».