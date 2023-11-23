Агент Чавеса ответил, сыграет ли мексиканец против ЦСКА

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы хавбека московского «Динамо» Луиса Чавеса, высказался о состоянии мексиканского полузащитника.

«Как он мне сказал, у него был небольшой мышечный спазм. Будет ли Луис готов к ЦСКА? У него будет слишком долгий путь. В любом случае решение будет принимать тренер», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне чемпионата России 27-летний полузащитник провел девять поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами. В следующем матче Премьер-лиги «Динамо» на выезде встретится с ЦСКА. Столичное дерби состоится 25 ноября на стадионе «ВЭБ Арена».