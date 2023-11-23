Президент «Оренбурга» Еремякин подтвердил интерес клуба к арестованному чилийскому игроку

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном подписании нападающего «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

Ранее сообщалось, что южноуральский клуб возьмёт 19-летнего футболиста в аренду с правом выкупа.

«Были контакты с представителями и клубом Хорди Томпсона. Возможно ли увидеть этого футболиста в «Оренбурге» уже этой зимой? Пока мы работаем над этим», — цитирует Еремякина Sport24.

Напомним, неделю назад Томпсон был арестован за избиение своей девушки. В текущем сезоне вингер провёл за «Коло-Коло» 27 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость Томпсона сейчас оценивается в 800 тысяч евро.