В «Оренбурге» высказались о трансфере арестованного форварда Томпсона

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который является спортивным директором «Оренбурга», отреагировал на информацию об интересе к чилийскому форварду Хорди Томпсону.

«Оренбург» подпишет Томпсона? Пока сложно сказать. История с арестом? Вы меня спрашиваете? Откуда я могу знать, кто это и что происходило? Интереса к этому игроку не было», - передает слова представителя клуба «Чемпионат».

Ране в прессе сообщалось, что Томпсона арестовали за избиение девушки. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость южноамериканца в 800 тысяч евро.

После 15 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.