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«Оренбург» близок к подписанию чилийского футболиста, который был арестован за избиение девушки

23 Ноября 2023 • 11:12 Комментировать
Оренбург
...
Ахмат
26.11 12:00

«Оренбург» близок к подписанию контракта с нападающим чилийского клуба «Коло-Коло» Йорди Томпсоном. Об этом сообщает DaleAlbo.

По сведениям источника, южноуральский клуб возьмёт 19-летнего футболиста в аренду, которая будет предусматривать право последующего выкупа. При этом отмечается, что для начала Томпсону необходимо решить проблемы с законом, так как ранее он был арестован полицией за избиение своей девушки.

В текущем сезоне молодой вингер провёл за «Коло-Коло» 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает нападающего в 800 тысяч евро.

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