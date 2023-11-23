«Оренбург» близок к подписанию чилийского футболиста, который был арестован за избиение девушки

«Оренбург» близок к подписанию контракта с нападающим чилийского клуба «Коло-Коло» Йорди Томпсоном. Об этом сообщает DaleAlbo.

По сведениям источника, южноуральский клуб возьмёт 19-летнего футболиста в аренду, которая будет предусматривать право последующего выкупа. При этом отмечается, что для начала Томпсону необходимо решить проблемы с законом, так как ранее он был арестован полицией за избиение своей девушки.

В текущем сезоне молодой вингер провёл за «Коло-Коло» 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает нападающего в 800 тысяч евро.