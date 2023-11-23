Радимов назвал главное достоинство наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Главное достоинство Абаскаля - он показал характер и посадил Джикию, который оказался абсолютно не готов. Абаскаль выбирает лучших, и своей формой Джикия сам виноват», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

После 15 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 24 очка и занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов. В следующем поединке Премьер-лиги подопечные Абаскаля на выезде встретятся с калининградской «Балтикой».