Канчельскис: «Головин играет против Мбаппе, а не против пешеходов РПЛ — отсюда и такой уровень»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, Головин превосходит по уровню игры своих партнёров по сборной России, так как он выступает в более сильном чемпионате.

«Головин играет в одном из сильнейших европейских чемпионатов, в команде, которая борется за самые высокие места. Головин играет против Мбаппе, Маркиньоса и других звёзд, а не против пешеходов РПЛ — отсюда и такой уровень», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 11 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. После 12 туров чемпионата Франции монегаски занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка.