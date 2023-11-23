Радимов: «Краснодар» наступил на горло своей песне»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о лидерстве «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Интрига в чемпионате России необходима. «Краснодар» наступил на горло своей песне. Не поверил бы ни за что, что эта команда пропустит всего десять мячей по итогам первых 15 туров», - передает слова Радимова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам 15 туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 32 балла и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» отстает на два очка и располагается на второй строчке. Топ-3 замыкает московское «Динамо».