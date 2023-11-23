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Жирков объяснил, почему завершил карьеру

23 Ноября 2023 • 10:46 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» и лондонского «Челси» Юрий Жирков объяснил, почему принял решение о завершении карьеры.

«Я не могу уже играть. Сыграть в одном матче легенд это одно, совсем другое - тренироваться и играть еще полгода или год. Не думал о завершении карьеры на родине, в Тамбове», - передает слова Жиркова Sport24.

Напомним, что последним местом работы Юрия были подмосковные «Химки». В настоящий момент он проходит обучение на тренера в академии Российского футбольного союза.

В составе сборной России Жирков сыграл 104 поединка. Защитник отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков
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