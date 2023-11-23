Гуренко — о Пиняеве: «Он поднял планку очень высоко, от него многие хотят большего»

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением об игре нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева в нынешнем сезоне.

Отметим, что 19-летний футболист не может забить гол уже на протяжении 13 туров РПЛ кряду. По мнению Гуренко, лучшие игры Пиняева впереди.

«Он поднял планку очень высоко, от него многие хотят большего. На самом деле Сергей очень способный футболист, и все его лучшие игры впереди. Просто сейчас надо перебороть этот непростой период», — цитирует Гуренко «Матч ТВ».

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 21 матч, забил один гол и отдал три результативные передачи.