Ташуев: «Факел» всех уважает, но никого не боится»

Наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о предстоящем матче против казанского «Рубина» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги.

«В чемпионате России все соперники непростые, в том числе и «Рубин», который сейчас на ходу и обладает хорошим составом. Мы всех уважаем, но никого не боимся!» - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, что встреча «Факела» против «Рубина» пройдет в воскресенье, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

По итогам 15 туров чемпионата России воронежцы набрали 19 баллов и занимают десятое место в турнирной таблице. Казанцы с 22 очками располагаются на восьмой позиции.