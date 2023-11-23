Кавазашвили - о Карпине: «Главный тренер сборной не должен сидеть на двух стульях»

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался относительно работы Валерия Карпина в «Ростове» и сборной России.

«Главный тренер сборной не должен сидеть на двух стульях сразу. Тренер сборной страны должен отвечать за результаты. Но сейчас у нас такого нет. Я впервые сталкиваюсь с чем-то подобным», - передает слова эксперта Legalbet.

Напомним, что Карпин занимает пост наставника сборной России с июля 2021 года. Срок действующего контракта специалиста с национальной командой истекает следующим летом.

В последнем матче сборная России отпраздновала победу над Кубой со счетом 8:0.