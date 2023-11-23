Волков: «Краснодару» есть над чем работать, если мы хотим бороться за золото»

Полузащитник «Краснодара» Сергей Волков поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Есть еще над чем работать, если хотим бороться за золото. У нас все в команде максималисты. Все хотят выходить на поле и только выигрывать - других вариантов вообще не рассматриваем», - передают слова футболиста «Известия».

Напомним, что в последнем матче чемпионата России «Краснодар» сыграл на выезде вничью с петербургским «Зенитом» (1:1). По итогам первого круга подопечные Владимира Ивича лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на два балла.