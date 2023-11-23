Рудаков объявил об уходе из «Хонки»

Российский голкипер Максим Рудаков посредством социальных сетей сообщил об уходе из финского клуба «Хонка».

«Хочу поблагодарить всех людей, которые были рядом. Игроков, с которыми у нас было много замечательных моментов и тяжелых проверок характера, тренеров. Пора двигаться вперед», - говорится в публикации вратаря в соцсетях.

Рудаков выступал за «Хонку» с января прошлого года на правах аренды из «Ростова». 27-летний голкипер провел за финскую команду 66 поединков. Россиянин пропустил 62 гола, а в 24 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.