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Рудаков объявил об уходе из «Хонки»

23 Ноября 2023 • 08:34 Комментировать

Российский голкипер Максим Рудаков посредством социальных сетей сообщил об уходе из финского клуба «Хонка».

«Хочу поблагодарить всех людей, которые были рядом. Игроков, с которыми у нас было много замечательных моментов и тяжелых проверок характера, тренеров. Пора двигаться вперед», - говорится в публикации вратаря в соцсетях.

Рудаков выступал за «Хонку» с января прошлого года на правах аренды из «Ростова». 27-летний голкипер провел за финскую команду 66 поединков. Россиянин пропустил 62 гола, а в 24 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Хонка Максим Рудаков
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